﻿İspanyol basını yazdı: İşte Beşiktaş'ın istediği stoper

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada savunmadaki sıkıntılara dikkat çekmiş, bu bölgede eksiklik hissettiklerini söylemişti.

Güneş'in bunu yönetime de ilettiği, yönetimin de stoper transferi için harekete geçtiği belirtildi.

Bu konuda İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Buna göre Beşiktaş, Atletico Madrid'in 33 yaşındaki stoperi Felipe için harekete geçti.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Felipe için teklif yapan yönetimin olumlu cevap aldığı belirtildi.

Brezilyalı futbolcunun ise yıllık 2.5 milyon eurodan 2.5 yıllık sözleşme talep ettiği, Beşiktaş'ın da 1.5 yıllık sözleşme ve 1 milyon euro teklifiyle görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

Felipe Atletico Madrid'deki 4. sezonunu yaşıyor. Ancak bu sezon ilk onbire girmekte zorlanıyor.