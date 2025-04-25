Beşiktaş Avrupa için Hatayspor ligde kalmak için oynayacak: İstanbul’da kritik mücadele

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligde ve kupada oynadığı son 7 resmi müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.



Siyah-beyazlılar, çıktığı 30 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 49 puanla 5. basamakta bulunuyor.



Avrupa kupalarına katılım umudunu son haftalarda zora sokan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

HATAYSPOR KÜMEDE KALMAK İÇİN OYNAYACAK

Beşiktaş ile karşılaşacak Hatayspor, müsabakadan puan çıkaramazsa lige veda edebilir.



Son 4 haftada aldığı mağlubiyetler nedeniyle zor günler yaşayan Hatayspor'un matematiksel olarak yoluna devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek.



Süper Lig'de 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor'un karşılaşmadan puan çıkaramaması durumunda sezonun bitişine 5 hafta kala ligi son 4 takım arasında tamamlaması netlik kazanacak.



Hatayspor'un yenilmesi, Alanyaspor'un 1 puan alması durumunda Akdeniz ekibinin Süper Lig'deki 5 sezonluk macerası sona erecek.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan, Hadziahmetovic, Rashica, Chamberlain, Gedson, Mustafa, Rafa.



Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Abdulkadir, Boutobba, Görkem, Bamgboye, Aboubakar.