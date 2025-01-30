Beşiktaş Avrupa Ligi’nde turu nasıl geçer? Son maçta rakip Twente

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Avrupa Ligi’nde turu nasıl geçer? Son maçta rakip Twente

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde bu gece kritik maça çıkacak. Siyah beyazlılar, Hollanda’da Twente’ye konuk olacak. Zorlu maç öncesi Beşiktaş’ın turu geçme ihtimalleri merak konusu oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar kritik maçta alacağı galibiyet ile play off oynama şansını yakalayacak. Beraberlik ve mağlubiyette ise Beşiktaş’ı benzer senaryolar bekliyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ndeki son maçını Hollanda’da oynayacak. Siyah beyazlılar kritik maçta Twente’ye konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi Beşiktaş’ın turu nasıl geçeceği merak konusu oldu.

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BEŞİKTAŞ TURU NASIL GEÇER?

Fenerbahçe'yle aynı puana sahip Beşiktaş, ligde 24. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda üst tura yükselecek. Beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da benzer senaryolar mümkün.

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre 2 gol dezavantajlı durumda. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti halindeki senaryolardan tek fark, şayet Solskjaer'in ekibi tek farklı mağlup olur, Maccabi Tel Aviv de Porto'yu deplasmanda 4 farkla yenerse, siyah-beyazlı ekibin Avrupa macerası son bulacak.

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BEŞİKTAŞ-TWENTE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Beşiktaş’ın Twente’ye konuk olacağı mücadele saat 23.00’da başlayacak. Kritik maç TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ’TA 4 EKSİK VAR

Siyah-beyazlılarda Twente karşısında 4 futbolcu forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta UEFA listesinde isimleri olmayan Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, Hollanda temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

Öte yandan Süper Lig'de hafta sonu Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Jonas Svensson ile Emirhan Topçu'nun durumunun ise sağlık heyetiyle yapılacak değerlendirmenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

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Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Twente: Unnerstall, van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Rots, Steijn, van Bergen, van Wolfswinkel.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile.

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