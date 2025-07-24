Beşiktaş Avrupa sahnesinde Shakhtar önünde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Avrupa sahnesinde Shakhtar önünde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arda Turan'ın çalştırdığı Shakhtar Donetsk'i ağırlıyor

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Rashica, Gedson, Abraham

Shakhtar: Riznyk, Bondar, Marlon, Eguinaldo, Sudakov, Kevin, Pedro Henrique, Matviyenko, Konoplia, Ocheretko, Alisson Santana

KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ ANLAR

7.dakikada ceza sahası dışında vuran Santana'nın şutu Uduokhai'ye çarparak ağlara gitti 1-0

16.dakikada kullanılan kornerden Paulista yerde kaldı. Hakem penaltı itirazına yanıt vermedi.

21.dakikada Kevin'ın vuruşu üsten auta gitti.

28.dakikada ilk golün sahibi Santana'nın ortasına Eguinaldo'nun kafa vuruşu ağlara gitti 2-0

40.dakikada Beşiktaş lehine verilen penaltıyı yeni transfer Tammy Abraham gole çevirdi 2-1

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