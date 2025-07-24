Beşiktaş Avrupa sahnesinde Shakhtar önünde

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor.
İKİ TAKIMIN 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Rashica, Gedson, Abraham
Shakhtar: Riznyk, Bondar, Marlon, Eguinaldo, Sudakov, Kevin, Pedro Henrique, Matviyenko, Konoplia, Ocheretko, Alisson Santana
KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ ANLAR
7.dakikada ceza sahası dışında vuran Santana'nın şutu Uduokhai'ye çarparak ağlara gitti 1-0
16.dakikada kullanılan kornerden Paulista yerde kaldı. Hakem penaltı itirazına yanıt vermedi.
21.dakikada Kevin'ın vuruşu üsten auta gitti.
28.dakikada ilk golün sahibi Santana'nın ortasına Eguinaldo'nun kafa vuruşu ağlara gitti 2-0
40.dakikada Beşiktaş lehine verilen penaltıyı yeni transfer Tammy Abraham gole çevirdi 2-1