Beşiktaş Avusturya'da

Düzenleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Avusturya'da

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya ulaştı.

Özel bir uçakla Viyana Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, daha sonra karayoluyla kampın yapılacağı Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasına geldi.

Otele ulaşan kafilede futbolcuların yanı sıra asbaşkan Murat Kılıç ile yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı da yer aldı.

TAMMY ABRAHAM KATILACAK

Yeni transferlerden David Jurasek kafilede bulunurken, Tammy Abraham'ın ise birkaç gün içerisinde takıma katılacağı öğrenildi.

Avusturya kampında 18 Temmuz Cuma gününe kadar çalışacak olan siyah-beyazlılar, buradaki ilk antrenmanını bugün TSİ 19.00'da yapacak. Öte yandan Beşiktaş, kampta dört hazırlık maçı oynayacak.

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