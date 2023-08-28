Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

Beşiktaş, Francisco Montero ile ayrılığı açıkladı.
Siyah beyazlı ekip, İspanyol stoperin Portekiz Ligi ekiplerinden Arouca'ya kiralandığını açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcularımızdan Francisco Montero, 2023-24 sezonu sonuna kadar Portekiz'den FC Arouca'ya geçici transfer olmuştur. Francisco Montero'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
İspanyol devi Atletico Madrid'den 2021'de bonservisi alınan Montero, geçtiğimiz sezonun devre arasında Hamburg'a kiralanmıştı.