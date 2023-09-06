Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

Siyah-beyazlı ekip, Oğuzhan Akgün'ü Sarıyer'e kiraladı.

KAYNAK: İHA
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

Beşiktaş, altyapısından yetişen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün’ün sezon sonuna kadar Sarıyer’e kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2023-24 sezonu sonuna kadar Sarıyer Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Oğuzhan Akgün’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon kiralık olarak Sakaryaspor forması giyen genç oyuncu, 10 maçta 1 gollük katkı sağladı. (İHA)

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