Beşiktaş, kulübün resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımlayarak Taylan Bulut'un takımdan ayrılmak istediği ve bu sebeble babasının Başkan Serdal Adalı ile telefonla bir görüşme gerçekleştirdiği yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

BEŞİKTAŞ: 'TAYLAN BULUT İDDİALARI TÜM UNSURLARIYLA ASILSIZDIR'

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Taylan Bulut’un babasının Başkanımız Serdal Adalı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Bulut’un babasının bu görüşme sırasında futbolcumuzun mutsuz olduğunu ve Almanya’ya dönmek istediğini ifade ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada yer bulan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır. Taraftarlarımızdan transfer dönemi öncesinde kasıtlı olarak masa başında hazırlanan haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."