Beşiktaş Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için hamleyi yaptı: Resmen duyurdular

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için hamleyi yaptı: Resmen duyurdular

Beşiktaş, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için flaş bir hamle yaptı. Siyah beyazlı yönetim, SPK’ya yaptığı başvuruyu resmen açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a yönetim kurulunun bedelli sermaye artırımı kararını ve SPK başvurusunu bildirdi. Açıklamaya göre siyah-beyazlı kulüp, sermayesini %400 oranında artırma kararı aldı.

Beşiktaş'tan bedelli sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin 6 milyar TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.2 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 4.8 milyar TL artırılarak 6 milyar TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur."

9.5 MİLYAR LİRA FON BEKLENİYOR

Beşiktaş, sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin de açıklama yaptı. Buna göre şirketin yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından net 9.5 milyar TL fon elde edilmesi planlanıyor.

İlgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra ise fonun %90 ila %98'lik kısmı Konsorsiyum kredi ödemeleri, %2 ila %10 kısmı ise Cari ödemeler, futbolcu, teknik personel ödemeleri, bonservis ödemeleri ve diğer sair ödemeler için kullanılacak.

Beşiktaş, sermaye artırımı ile Bankalar Birliği'nden çıkış konusunda önemli bir adım atmış olacak.

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