Beşiktaş Barcelona'nın 4 futbolcusunu istiyor

Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Barcelona'dan ayrılması muhtemel olan Samuel Umtiti, Sergino Dest ve Alex Collado ve Franck Kessie isimlerine yoğunlaştı.

Beşiktaş Barcelona'nın 4 futbolcusunu istiyor

Siyah-beyazlılar, gözünü İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın takımdan ayrılması muhtemel olan 4 yıldızına dikti.

Beşiktaş'ın, Barcelona'dan ayrılması beklenen futbolcularla ilgili girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

CEYHUN KAZANCI YETKİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde Barcelonalı yetkililerle bir araya geldi.

NTV Spor'un İspanyol basınından Relevo'ya dayandırdığı habere göre, bu toplantıda Katalan ekibinden ayrılması beklenen oyuncuların transfer durumu konuşuldu.
Geçtiğimiz sezon Lecce'ye kiralanan Samuel Umtiti, transferde ilk olarak konuşulan isim oldu.

UMTITI'NİN DÖNMESİ BEKLENMİYOR
Lecce'de başarılı bir performans ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcunun geri dönmesi beklenmiyor. Fransız futbolcuya Beşiktaş'ın yanı sıra Lyon ve bazı İtalyan takımlarının da ilgi gösterdiği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca Sergino Dest ve Alex Collado isimleri de konuşuldu.

Dest geçen sezonu kiralık olarak Milan'da geçirirken, Alex Collado Elche'de forma giydi.

YILDIZ OYUNCU İÇİN GİRİŞİM
Ceyhun Kazancı'nın, Barça'nın Milan'dan geçen sezon bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Franck Kessie'nin durumuyla da ilgilendiği ifade edildi.

Ancak 26 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun transferinin, yüksek maaşı ve takımda kalma isteği nedeniyle zorlu bir süreç olabileceği belirtildi.

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