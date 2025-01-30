Beşiktaş, Barcelona’nın genç yeteneği için teklif yaptı

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Beşiktaş, Barcelona’nın genç yeteneği için teklif yaptı

Beşiktaş, Barcelona’nın genç yeteneği Ansu Fati için devreye girdi. Siyah beyazlılar, geçen sezonu Brigthon'da kiralık geçiren 22 yaşındaki oyuncu için teklifini yaptı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Barcelona forması giyen Ansu Fati'nin peşinde. Milliyet'te yer alan habere göre, Beşiktaş, Ansu Fati için Barcelona'ya resmi teklifi yaptı.

Siyah-beyazlıların, 22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği belirtildi. Kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği ve anlaşmanın sağlanması durumunda İspanyol futbolcunun sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği aktarıldı.

Barcelona altyapısından yetişen ve 2020 yılında 80 milyon euro piyasa değerine ulaşan Ansu Fati, geçen sezonu Brigthon'da geçirdi. Fati sezon başında döndüğü Barcelona'da 8 maçta süre aldı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Ansu Fati, bu sezon gol ya da asist katkısı veremedi.

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