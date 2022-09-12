Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst.
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Traore, Berkay, Mounir, Keny
Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst.
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Traore, Berkay, Mounir, Keny
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