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Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

İşte Beşiktaş- Başakşehir maçının ilk 11'leri...

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 18:16
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Beşiktaş Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu

Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
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Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst.

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Traore, Berkay, Mounir, Keny

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