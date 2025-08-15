Beşiktaş Başakşehir ve Samsunspor'un Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor’un oynayacağı karşılaşmalarda görev alacak hakemler duyuruldu.

Avrupa ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Samsunspor, Başakşehir ve Beşiktaş'ın oynayacağı play-off maçlarının hakemleri açıklandı.

SAMSUNSPOR-PANATHINAIKOS

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak Samsunspor’un ilk maçını 21 Ağustos Perşembe günü Atina’da İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

Rövanş mücadelesinde ise Bosna Hersekli Irfan Peljto düdük çalacak.

BAŞAKŞEHİR – UNIVERSITATEA CRAIOVA

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Rumen ekibi Universitatea Craiova ile karşılaşacak Başakşehir’in 21 Ağustos’taki ilk maçını, Arnavutluk’tan Juxhin Xhaja yönetecek. 28 Ağustos’taki rövanşta Alman hakem Daniel Schlager görev yapacak.

BEŞİKTAŞ – LAUSANNE

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş’ın 21 Ağustos’taki deplasman maçını Norveçli Sigurd Kringstad yönetecek.

İstanbul'da oynanacak rövanş maçında Danimarkalı hakem Jakob Kehlet görev yapacak.

