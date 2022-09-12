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Beşiktaş ağır yaralı: Valerien Ismael'e kırmızı kart

Beşiktaş, Başakşehir karşısında 1-0 yenilirken, Valerien Ismael de kırmızı kart gördü

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 21:07
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 21:12
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Beşiktaş, Başakşehir'e yenilirken Ismael'i de kaybetti

Beşiktaş ağır yaralı: Valerien Ismael'e kırmızı kart
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Beşiktaş, baskılı oynadığı maçta Başakşehir'e 1-0 yenildi.

Başakşehir'in 90 dakikada kaleyi bulan tek şutunda Traore golü attı.

Siyah beyazlılar maçın hakemi Halil Umut Meler'e büyük tepki gösterdi. Maçın 88. dakikasında Başakşehir lehine verdiği bir faul nedeniyle teknik direktör Valerien Ismael de seyirciler gibi hakeme tepki gösterdi. Ancak sarı kart gördü. Bu kez de hakemi alkışlayınca kırmızı kartla tribüne çıktı.

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