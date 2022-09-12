Beşiktaş ağır yaralı: Valerien Ismael'e kırmızı kart

Beşiktaş, baskılı oynadığı maçta Başakşehir'e 1-0 yenildi.

Başakşehir'in 90 dakikada kaleyi bulan tek şutunda Traore golü attı.

Siyah beyazlılar maçın hakemi Halil Umut Meler'e büyük tepki gösterdi. Maçın 88. dakikasında Başakşehir lehine verdiği bir faul nedeniyle teknik direktör Valerien Ismael de seyirciler gibi hakeme tepki gösterdi. Ancak sarı kart gördü. Bu kez de hakemi alkışlayınca kırmızı kartla tribüne çıktı.