Beşiktaş Başkanı Adalı transfer müjdesini verdi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı kulübün önümüzdeki sezon hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Adalı, transfer çalışmalarıyla ilgili, "Üç iyi transferi kampa yetiştirmeyi planlıyoruz. Öncelikli mevkilerimiz Santrfor, sol kanat ve orta saha. Bu 3 bölgeye yapacağımız transferler tartışmasız, net ve direkt ilk 11’e isimler olacak" dedi.

SOLSKJAER İLE DEVAM

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile devam edilip edilmeyeceği sorusuna da yanıt veren Adalı, "Yeni sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayacağız. Tekrar söylüyorum Türkiye’deki en pahalı futbol yapılanmasını oluşturduk" diye konuştu.