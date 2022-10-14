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Ahmet Nur Çebi'den flaş Valerien Ismael açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, GKN Kargo işbirliği toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 10:31
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Valerien Ismael hakkında açıklamalarda bulundu

Ahmet Nur Çebi'den flaş Valerien Ismael açıklaması
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Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları;

"Bir önceki TFF seçiminde başkan olmam için teklif geldi ancak Beşiktaş benim için kutsal. Zor durumda olduğumuz bu dönemlerde burada kalmam gerektiğini düşündüm. Önümüzdeki seçimlerde TFF başkanlığı ile alakalı bir planım yok."

''VALERIEN ISMAEL İLE YOLA DEVAM EDİYORUZ''

"Valerien Ismael hocaya güveniyorum. Kupayı ve şampiyonluğu hocamız ile kaldırmayı planlıyoruz. Yola devam ediyoruz, fikrimde bir değişiklik yok."

"Beşiktaş taraftarına sesleniyorum, hocanın eleştirildiği ve içine düşürülmeye çalıştığı bir durum var. Beşiktaş'a komplo kurmaya çalışıyorlar, hocayla problemimiz var gibi haberler yapıp başarılı olmamızı engellemek istiyorlar."

"3 ay önce seçimde herkesi aday olmaya çağırdım. Biz düzlüğe çıktık, zor kontratlardan kurtulduk. Bunu başarınca konuşmaya başladılar. Aday olmak isteyenler 3 sene sonra gelsin."

"Beşiktaş'ın çok güçlü olduğunu biliyorlar ve bizi içeriden yıkmaya çalışıyorlar. Beşiktaş taraftarına sesleniyorum. Hocamıza, futbolcularımıza lütfen sahip çıkın. Hocasıyla ilgili eleştiri yapan bir tane futbolcu yok. Herkes onunla uyum içinde çalışıyor."

"Henüz ihtiyaçlarımızın tamamını görmediğimizi, geri kalan kısımların da iş adamları tarafından tamamlanmasını talep ediyorum. Her yıl 1 milyar TL faiz ödeyen kulüplerin ayakta kalması mümkün değildir."

''Hoca, eleştirilerle hiç ilgilenmiyor. Ondan daha çok ben üzülüyorum. Sadece bu eleştirilerin nedenini anlayamadığını söylüyor. Kendisini aşağıya çekmeye çalışanlar boşa uğraşıyor, hoca pek takmıyor. Onlar da işlerine baksınlar."

 

 

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