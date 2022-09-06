Josef, TFF yöneticileri ve Beşiktaş Başkanı Çebi bugün yemek yiyecek. Cezayı konuşacaklar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde konuştu.

Çebi, ''Bugün TFF'nin yöneticileriyle yemek yiyeceğiz, Josef de gelecek.'' dedi.

Beşiktaş Kulübü, amatör branşlarından hentbol, kadın voleybol ve tekerlekli sandalye basketbol için sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi.

Törende konuşan kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, ''Ankaragücü maçında yaşananlar planlıydı. Futbol terörüne hizmet edilmemesi bir amaç haline gelmeli. Josef'e gösterilen kırmızı kart, komik ve düzmece bir olaydır. Bugün TFF'nin yöneticileriyle yemek yiyeceğiz, Josef de gelecek.'' dedi.