﻿Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael ve Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün internet sitesinde yer alan 'Başkanın mesajı' köşesi bölümündeki yazısında Valerien Ismael ve Şenol Güneş'le ilgili de açıklama yaptı.

Çebi'nin yazısı şöyle:

Değerli Beşiktaşlılar,

Yoğun geçen bir ekim ayını geride bıraktık. Güreşçimiz Nesrin Baş, U23 Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak bizlere tarifi imkânsız bir gurur yaşatmıştır. Kulüp olarak sporcularımıza desteğimiz artarak devam edecektir. Nesrin Baş’ı tekrar tekrar kutluyor, başarılarının devamını diliyor, başta ailesi olmak üzere genç sporcumuzun üzerinde emekleri bulunan yöneticilerimizle antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Amatör branşlara katkı vermeye olanca gücümüzle devam edeceğiz. Gençlerimizi “Temiz alan, temiz forma” sloganı ile spora özendirerek sağlıklı bir yapıya kavuşturmak temel prensibimizdir.

Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël ile el sıkışıp ayrıldık. Kendisine görev yaptığı süre içinde vermiş olduğu katkıdan dolayı teşekkür ettik. Çok kısa süre içinde Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla toplanıp herkesin görüşünü alarak oy birliği ile Şenol Güneş hocamızı göreve getirdik. Kasım ayı içinde başlayacak olan Dünya Kupası organizasyonu için lige verilecek kırk beş günlük arada Futbol A Takımımıza yeni bir soluk, yeni bir nefes geleceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle Şenol Güneş hocamıza tekrar "Hoş geldin" diyor, başarılarının devamını diliyorum.

Beşiktaş ailesine bir sponsor daha eklemenin gururunu yaşamaktayız. Kadın Basketbol Takımımıza isim ve forma göğüs, Erkek Basketbol Takımımıza da şort sponsoru olan GKN Kargo’ya teşekkür ediyorum. Biz onları bir sponsor değil, ailemizin bir parçası kabul ediyoruz. Destekleri için camiam ve Yönetim Kurulum adına kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca GKN Kargo CEO’su Gökhan Akyürek’e de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

Hatay deplasmanında kaldığımız bir buçuk gün içinde Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız’ın sahip olduğu Kartal Yuvası’nı ziyaret ettik. Mehmet Yıldız kente bir de öğretim yuvası kazandırarak unutulmaz bir eser ortaya koymuş. Öğretim yuvasının açılışını yapmanın mutluluğunu can-ı gönülden hissediyor, camiam adına kendisine teşekkür ediyorum. Yurdun dört bir yanına dağılan derneklerimizin bu gibi hizmetlerde bulunması gücümüze güç katacaktır. Onların taşın altına ellerini koyması, aynı katkıyı vererek bu gibi hizmetlerle yanımızda olmasını çok önemsiyoruz.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha yâd ederken, milletimize armağan ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ülkemiz ve Beşiktaş’a yakışır şekilde kutlamanın gururunu yaşadık. Vodafone Park’taki müzemizin önünde gerçekleştirdiğimiz “Cumhuriyet Bayramı Şöleni” hepimizi gururlandıran bir tabloydu. Motive konseri Atatürk’ün ışık şöleni ile taçlanan hologram görüntüsü ve kendi sesinden duyduğumuz Nutuk tüylerimizi bir kez daha diken diken etti. Vatandaşlarımız ve taraftarımızın bütünleşmesiyle Cumhuriyet Bayramı’nın 99'uncu yıl kutlamalarını iliklerimize kadar hissettik. Duman konseri ile festivalimiz son bulurken tarihi anlardan birini daha yaşadık ve yaşattık. Bir kez daha haykırmak istiyoruz, “Ne mutlu ‘Türküm’ diyene!”

Elbette Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Diyor ki Ulu Önder; “Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Spordan yoksun olan bir gençlik nasıl ki vatan savunması sırasında etkili olamıyorsa, insan denilen varlığın kafa yapısı da ne derece gelişmiş olursa olsun, bedeni gelişmesi eksik ve yetersiz olursa, o kafayı ileri götürmez, taşıyamaz.”

Ve elbette 10 Kasım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün saat 09.05’te hayata gözlerini yumduğu an yine kendisini minnetle anacağız.

Yolumuz uzun, kasım ayında yeni hizmetler ve yeni başarılara yelken açmak dileğiyle hepinize sağlık, huzur, barış ve mutluluklar dilerim.