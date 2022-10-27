Bir Ahmet Nur Çebi klasiği: Hangi hocanın arkasındaysa onu gönderdi

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'le yollar ayrıldı, yerine Şenol Güneş geldi.

Oysa Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi daha geçen hafta Valerien Ismael'in sonuna kadar arkasında olduğunu, onunla şampiyon olacaklarını iddia etmişti.

Hatta Beşiktaş'ın internet sitesinde duran Başkan'ın mesajı köşesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Büyük emek vererek özenle oluşturduğumuz Futbol A Takımımızın bu sezon da şampiyon olacağına yürekten inanıyoruz. Camiamız bilmelidir ki Beşiktaş’ın çok iyi bir kadrosu ve bu kadronun başarılı olması için de çok iyi bir organizasyonu vardır.

Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël’e güvenimiz tamdır. Güvenimiz sebepsiz değildir. Teknik Direktörümüzün çalışkanlığı, liderlik ruhu, futbolcularımızla kurduğu iletişim, kendisine güvenmemizin başlıca sebepleridir. Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı ile birlikte Teknik Direktörümüzün oluşturduğu kadromuzla sezon sonunda şampiyonluğu tüm camia kutlayacağız."

Ve şimdi... Ismael gitti.

Aslında bu ilk değildi. Çebi'nin daha önceki hocaların da arkasındaydı, onlar da gitti.

22 Ekim 2019'da yaptığı bir konuşmada Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı için, "Çok değerli hocam, Abdullah hocamla çok eski tanışıyoruz. Onunla bu yola devam edeceğiz. Onun arkasındayız. Sonuna kadar onunla beraberiz" demişti.

Sonu çabuk geldi. Abdullah Avcı'yı gönderdi. Yerine Sergen Yalçın'ı getirdi. 23 Kasım 2021'de basın toplantısında aynen şunları söylemişti:

"Biz onunla hep yan yanayız. Oyuncularımızla beraber ayağa kalkacağız. Arkasındayız."

Kısa süre içinde Sergen Yalçın da gitti. Yerine Önder Karaveli geldi.

Karaveli'nin de eleştirildiği dönemde Çebi aynen şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hocamın yolu açık olsun, önce onun arkasındayım. Hocamızın vedalaşmak istemesi, kendini Beşiktaş'a zarar vermemek adına zorunlu hissetmesinin arkasından altyapıdan çok değerli ve zaten özkaynağımızdan gelen (Önder Karaveli) ve bugüne kadar da başarısından hiç şüphe etmediğim ve hatta şu ana kadar aldığı sonuçlar bile iki ayda takıma adaptasyonunu düşünürsek başarılı olduğunu düşünüyorum. Daha da başaracaktır. Sabırla arkasında durmayı düşünüyoruz. O da bunu hak ediyor mu? Fazlasıyla hak ediyor. 'Sağda solda konuşulan yalanlara hep kulağını kapat' diyorum. 'Biz ilk başta hoca baktık ama sonra senin başarılı olduğunu gördüğümüzde buna gerek olmadığına karar verdik. Seninle devam edeceğiz' demeye devam ediyorum. Bizim, hocanın arkasında duracağımız sözler kamuoyu tarafından da görülecektir."

O da gitti ve Valerien Ismael geldi.

Fransız hocanın da arkasındaydı Çebi ama biletini kesiverdi.

Şimdi sıra Şenol Güneş'te. Bakalım Çebi onun da arkasında duracak mı?