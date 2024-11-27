Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat görevi bıraktı. Arat, başkanlığı Hüseyin Yücel'e devretti.

Beşiktaş’ta dün geceden beri yaşanan kaosa son halka eklendi. Bugün acil olarak yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası Başkan Hasan Arat görevi bıraktı. Arat’ın yerine görevi Hüseyin Yücel devam ettirecek.

Beşiktaş’ın konuyla ilgili resmi açıklaması şöyle:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.”

BEŞİKTAŞ'TA NELER YAŞANDI?

Beşiktaş’ta Göztepe’ye karşı alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası kaynayan kazan büyük kaosa neden oldu. Siyah beyazlılarda dün gece alınan karar ile Samet Aybaba ve Brad Friedel görevlerinden alındı. Bu sabah ise Onur Göçmez ve ışıl Zeybek istifa etti. Ancak Onur Göçmez’in istifası yönetim kurulu tarafından kabul edilmedi.

Görevine son verilen Samet Aybaba ise cumartesi günü belgelerle açıklama yapacağını duyurdu. Aybaba’nın sezon başındaki transfer sürecinde yaşananlar ile ilgili konuşması bekleniyor.

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