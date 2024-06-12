Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a Mourinho isyanı

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a Mourinho isyanı

Batuhan Karadeniz Mourinho'ya getiren Fenerbahçe üzerinden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a yüklendi.

Süper Lig'de geçen sezon istediği performansı gösteremeyen Beşiktaş yeni sezon için takımın başına Giovanni van Bronckhorst'u getirdi.

Siyah - Beyazlı taraftarların beklentisini karşılamayan Hollandalı teknik adam üzerinden Hasan Arat'a da eleştiriler yükselmeye başladı.

Spor yorumcusu Batuhan Karadeniz Beşiktaş'ın rakiplerinin yaptığı transferlere dikkat çekti.

Hasan Arat'a seslenen Batuhan Karadeniz, verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

İŞTE BATUHAN'IN GÜNDEM YARATAN SÖZLERİ:

Ne oldu vaatler.

Hani PSG’nin başkanıyla kankiydin?

Ne oldu abi?

Adam Mourinho’yu açıklıyor.

Öbür takımdaki olanlar belli.

Galatasaray’ın takımı oturmuş.

Adamlar Lewandowski ile görüşüyor.

Sen bana van Bronckhorst’u getiriyorsun.

Oyuncu olarak getirriyorsan amenna.

Bırakın ya bizim umudumuzu çaldılar.

Adam 12 milyon Euro’ya Mourinho’yu getirdi.

Sen bana El Musrati’yi getirdin.

Ne anlatıyorsun…

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