Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Çebi yönetimine gönderme: Ruiz’e ve Boyd’a ödenecek paralar bize kaldı

Sözcü’ye konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arat, yeni teknik direktörleri Fernando Santos hakkında, “Beşiktaş çok iyi bir anlaşma yaptı. Fernando Santos şerefli, parlak, gerçek bir centilmen. Anlaşma hem Beşiktaş’a hem de ona yakışır bir anlaşma. Umarım bir gün anlaşmanın ayrıntılarını öğrenirsiniz ve gelen kişinin ne kadar değerli ve önemli bir karaktere sahip olduğunu görürsünüz. Beşiktaş ve biz Fernando Santos’u getirerek inanılmaz doğru bir iş yaptık. Bunu zaman içinde daha iyi anlayacaksınız.” ifadelerini kullandı.

‘‘BAKASETAS İLE GÖRÜŞÜLMÜŞ’’

Beşiktaş’ın transfer listesinde bulunan Bakasetas ile ilgili de konuşan Hasan Arat, “Transfer konusunda, Fernando Santos ile geniş kapsamlı bir çalışmamız oldu. Ama aceleci davranmıyoruz. Bakasetas ile daha önceden görüşülmüştü. Trabzonspor büyük bir kulüp. Başkan Ertuğrul Doğan benim çok saygı duyduğum bir başkan. Trabzonspor’un oyuncusu için sadece Trabzonspor’un başkanı ile konuşuruz. Başka bir şey düşünmek mümkün değil. Başkanın kararı belirleyicidir. Bu konuda yetkili makamdır. Biz ilişkilerimize ve değerlerimize çok önem veririz.” dedi.

‘‘KİMSE KADRO DIŞI HAMLESİNİ ANLAYAMADI’’

Beşiktaş Başkanı Arat, sözlerine şöyle devam etti: “Bir hamle yapıyoruz, sadece hamle olarak algılıyorlar. Arkasından ‘Hasan Arat ne yapabilir’i göremiyorlar. 5 kişilik kadro dışı hamlesini de kimse anlayamadı. O hamleden iki çok önemli sonuç aldık. Semih ile 2028’e sözleşme yeniledik. Takımı yeni hocaya teslim ettik; ‘Gitmek isteyen oyuncu gitsin’ dedik. Bakarız ekonomik olarak bize uyar mı uymaz mı. Uymazsa gitmez. Bakacağız, alternatiflerle ‘Gelecek sezonun takımını nasıl kurarız’ hedefimiz bu.” diye konuştu.

‘‘BİR ÖNCEKİ YÖNETİMİN HATALARI YÜZÜNDEN DURUM BURALARA GELDİ’’

Beşiktaş’ın eski oyuncusu Tyler Boyd davasının devam ettiğini belirten Arat şunları söyledi; “Tyler Boyd’un Beşiktaş’ı CAS’a şikayet ettiği doğru. 1 milyon Euro’nun üzerinde bir meblağ. Victor Ruiz’de de 340 bin Euro. Eski yönetim ödemediği için 2.7 milyon Euro oyuncuya ödendi. Boyd’da da dava sürüyor. Victor Ruiz’de olduğu gibi bir önceki yönetimin hataları yüzünden durum buralara geldi. Ruiz’e ve Boyd’a ödenecek paralar bize kaldı.”

‘‘ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ’’

Hasan Arat son olarak, “100. yıl formamızı göreve geldiğimizde çıkardık. Türk bayrağımız o şanlı formada 120 yıldır dalgalanıyordu ve 100. yıl formamızla bunu kutladık. 1 aylık süreçte; özellikle bu yoğun gündem ve yapılan işlere bakıldığında, bütün yönetim kurulu üyeleri Beşiktaş için çok çaba sarf etti. Beşiktaş’ı her alanda hem branşta en iyi noktalara getirmek için elimizden geleni yapacağız.” dedi.