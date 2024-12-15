Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel canlı yayında açıkladı 'İstifa etsek kulübe kayyum gelecekti'

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, “Eğer seçilirsem teknik direktörlük için ilk oturacağım kişi Sergen Hoca olacaktır” dedi. Diğer yandan Hüseyin Yücel, “İstifa etsek kulüp kayyuma kadar gidecekti” diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'in açıklamalarından satır başları:

"HAYALİM BAŞKANLIK OLSA SEÇİMLERDE OLURDUM"

Hüseyin Yücel, başkanlık pozisyonunun hayali olmadığını belirterek, "Hayalim başkanlık değildi. Çünkü başkanlık olsaydı, son seçimde aday olurdum. O seçimde Hasan Arat ve Serdal Adalı yarıştı. Bu isimlerle seçimden önce görüştüm ve onlara çok yoğun olduğumu, yanlarında olamayacağımı söyledim. Ancak her anlamda yardımcı olabileceğimi ifade ettim" dedi. Daha sonra, Hasan Arat'ın katıldığı bir programdaki açıklamalarının ardından, kendisine "Ben nasıl Beşiktaşlıyım?" sorusunu sorduğunu belirten Yücel, bu düşünceden sonra Hasan Arat ile görüşüp, seçime iki gün kala yönetimde yer aldığını söyledi.

"HASAN ARAT'A KIRGINIM"

Beşiktaş'a hizmet etmekten pişman olmadığını ama hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Hüseyin Yücel, "Beşiktaş’a hizmet etmekten asla pişmanlık duymuyorum ama hayal kırıklığı ve kırgınlık yaşıyorum. Hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim" dedi. Özellikle Hasan Arat’a kırgın olduğunu belirten Yücel, istifa sürecinin çok ani geliştiğini ve her gün görüştüklerini, bu senaryoyu beklemediklerini söyledi. Yücel, Hasan Arat'a istifa etmeyi aklından geçirmemesi gerektiğini söylediğini, ancak ertesi gün telefonla gelen haberle başkanın ayrıldığını ifade etti.

"HASAN ARAT HEPİMİZİ ARADI"

"Yönetim kurulumuzun WhatsApp grubu var. Hasan Arat, orada hepimizi aradı ve söyledi. "Şahsi nedenlerden dolayı, sağlık nedenlerden dolayı devam etmeme kararı aldım. Hakkınızı helal edin." dedi Hasan Arat ve bir dakika sonra resmi siteden yayınlandı."

"DARBE OLSA SEÇİME GİRER MİYİM?"

İkinci başkan olarak görev yaptım. Bu soruyu özellikle başkana sormak isterim. Kalkışma kelimesini kullandığı gün yönetim kurulu toplantısı vardı. Toplantıda "Futbolun başına Hüseyin Yücel geçecek, yardımcıları da Onur Göçmez ve Mete Vardar olacak" dedi. Samet Hoca ve Friedel arasında gerginlik vardı. Futbolda kopukluk vardı. Böyle bir formül ürettik. Akabinde başkanın açıklaması, Onur Bey'in açıklaması, bambaşka bir noktaya giTti. Kalkışma kelimesinin Samet Hoca için kullanıldığını tahmin ediyorum. Bu kalkışma lafı bizim için darbe yaptı gibi bir duruma evrildi. Başkan, çarşamba günkü toplantıda, "Ben mayıs ayında aday olmayı düşünmüyorum" dedi. "Sağlığım elverdiğince devam edeceğim. Eğer bir şekilde istifa edersem, sizi bilgilendireceğim. Hüseyin Yücel'i terk etmeyin" dedi. Başkanın bu ricası ortadayken, kalkışma lafını benim için kullanma ihtimali mantığa uymuyor. Ama kamuoyunda böyle algılanmadı. Bu tamamen yanlış. Böyle bir darbe olsa seçime gider miyim?"

"KAYYUMA KADAR GİDEBİLİRDİ"

"Hasan Arat'ın istifa sonrası normalde bizim de istifa etmemiz gerekiyordu. Ancak bu durumda kulüp Denetim Kurulu'na kalacaktı. Ödenmemiş maaşlar vardı ve kasada para yoktu. Bu durumdan dolayı kayyuma kadar gidebilirdi. Arkadaşlarımızla oturduk, "Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmayalım" dedik. İkinci etapta ben kendi köşeme çekildim. Bu etik değil dedim. Kamuoyunda da konuşuluyordu. Seçilmiş yönetim olarak oraya geldik ama seçilmiş başkan olarak oraya gelmeyecektim. Eleştirilere maruz kalacaktık. Yönetimi topladım. Benim kararımı destekleyin dedim. Olağanüstü seçime gitmek istediğimi söyledim. Atanmış başkan, tüzük başkanı gibi söylemlerle muhatap olmak istemedim. Darbe söylemleri de beni çok rahatsız etti."

"TÜM FİNANSMANI CEBİMDEN KARŞILADIM"

"Ekonomik durumun bu kadar kötü olduğunun ne ben ne de Hasan Arat farkındaydı. Geçtiğimiz Ocak ayından beri sürekli açık veriyorduk. Hiçbir banka bize kredi vermiyordu. Takımın ihtiyacı olan tüm finansmanı kendi cebimden karşıladım."

"CİDDİ AKTARIMLARIM OLDU"

"Geldiğim günden beri takımın tüm kaynak aktarımlarımı tek başıma ben karşıladım. UEFA kriterlerinde borçsuzluk yazısı için ciddi kaynak aktarımlarım oldu."

"HASAN ARAT, KAAN ŞAKUL'LA BENDEN İSTİYORDU"

"Finansman açığını daha çok başkan benden sayın Kaan Şakul vasıtasıyla istiyordu. Kaan Şakul bey arıyordu, mesaj atıyordu beni. Başkan, "Bu kadar lazım, ödemezsek UEFA'dan borçsuzluk kağıdı alamıyoruz." gibi söylemlerle ben sürekli destek oldum. İçtenlikle de destek oldum. Ben de orada ikinci başkanım, sorumluluk hissediyorum. Bundan dolayı da destek oldum."

"IMMOBILE, RAFA SILVA VE PAULISTA TRANSFERLERİNİ BEN YAPTIM"

"Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gabriel Paulista transferlerinin hepsini, ülkelerinden gidip alınıp getirilmesine kadar her şeyi ben karşıladım. Bu üç transfer dışındaki transferleri olumsuz karşıladım. Onun dışında yapılan transferlerden haberim vardı ancak hiçbirine dahil olmadım."

"CEBİMİZDEN ÇIKAN PARA 70 MİLYON DOLAR"

"Sayın Serdal Adalı, "100 milyon dolar borç artı" diyor. Haklı. 50 milyon doları faizden geliyor. Bu faizi ödedik. 20 milyon dolayı vergi borcundan geliyor, vergileri ödedik. 70 milyon dolar cebimizden çıktı. Para var mı, yok. 30 milyon dolar da transfer, bonservisler. Ama 30 milyon dolar, 4 yıla sirayet ediyor. İçinde bulunduğumuz seneye ile 7.5 milyon sirayet ediyor. 100 milyon dolar denen aslında 7.5 milyon dolar. Geri kalan faiz ve vergi borcundan geliyor."

"50 MİLYON EURO İÇİN PLANLARIM VAR"

"A planım 50 milyon euroyu cebimden ödemek istemem bu plan benim C planım. A planımız gayrimenkul projelerimiz var. Bunların nakite dönmesiyle ilgili planımız var. Aplikasyonumuz var oradan gelecek parayla bir plan belirledik. B planını açıklayamam çünkü Halka Arz olduğumuz için söyleyemem. En olmadık süreçte C planını devreye sokup tüm parayı kendim ödeyeceğim ve Mayıs ayında gemiyi limana sağ salim yanaştıracağım."

"MAYIS AYINDA DA ADAYIM"

"Mayısta zaten adayım. Serdal Bey de bunu söyledi, bu seçimi 3.5 yıllık olarak değerlendiriyoruz. Bu seçimi alan, mayıstaki seçimi yüzde 90 alır. Serdal Adalı'yı önde görüyorum dedim ancak bu seçimin kazanacağı anlamına gelmiyor. Kazanacağıma dair hiçbir şüphem yok."

"İLK GÖRÜŞECEĞİM İSİM O OLACAK"

"İlk oturacağım kişi Sergen Hoca olacaktır seçilir seçilmez. Sene başında da Sergen Hoca'yı istedim ama yönetimdeki bazı arkadaşlar çeşitli nedenlerden karşı çıktı. Kendilerince haklı nedenleri vardı. Başkanın içine sinmedi günün sonunda. Ben çok ısrar ettim Sergen Yalçın isminde sene başında."

"SERGEN HOCA İLE İKİ KEZ GÖRÜŞTÜK"

"Sergen Hoca ile iki görüşmemiz oldu. Milattan önce ve sonra gibi. Samet Hoca'nın açıklamalarından önce ve sonra. Başkanın istifasından önce daha doğrusu. Gayet pozitifti. Ama daha sonra başkanın istifası ile birlikte, ortalığın çalkantılı hale gelmesi, Sergen Hoca'yı tedirgin etti. Sergen Hoca, "Önce bir kendi aranızda anlaşın, akabinde ben elimin altına koymaktan imtina etmem" dedi. Yüzde yüz haklıydı. Ortada kaynayan bir kazan vardı."

"SERDAR HOCA İLE DE DEVAM EDEBİLİRİZ"

"Serdar Topraktepe ile devam etme ihtimalim var. Şu anda onunla devam ediyoruz. Serdar Hoca, bunu çok hak ediyor. Fedakarlıklarda bulundu, çok başarılı oldu. Onunla devam etmekten imtina etmeyiz. Ama 3.5 yıl için yeni bir teknik direktör arayışımız olduğu aşikar. Bunların en başında Sergen Yalçın var. Başka planlarımız da var."