Beşiktaş, Trenyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

Yarın oynanacak maç için Konya'ya giden Beşiktaş kafilesini taraftarlar karşıladı.

Takımla birlikte kente giden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

"ÇOK İYİ BİR HOCAMIZ VAR"

Sergen Yalçın'ın iyi bir teknik direktör olduğunu belirten Adalı, taraftarların moralini bozmamasını istedi.

Adalı, "Çok iyi bir hocamız var. Gece gündüz demeden de çalışıyor. İnşallah bu takım toparlanacak. Toparlanmayacak bir hali yok. İnşallah Konyaspor deplasmanından da 3 puanla döneriz, bazı şeyler yoluna girmiş olur" dedi.

"BANT TAKMAKLA BİR ŞEY DEĞİŞMEZ"

Beşiktaş yönetimi, 17 Ekim günü takım kaptanlığı görevini Necip Uysal ve Mert Günok'tan alarak, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi'ye vermişti.

Bu kararla ilgili soru üzerine Serdal Adalı, "Kaptanlar konusu biraz fazla abartıldı. Bu, Ole Gunnar Solskjaer'in zamanında gündeme gelip, hoca değişikliğiyle bu haftaya kaldı. Necip Uysal da Mert Günok da takımın abisidir, kaptanıdır. Yani bant takmayla bir şey değişmez. İkisi de bu takıma senelerdir büyük hizmetler verdi, veriyorlar" yanıtını verdi.

"GALATASARAY MAÇINDAKİ SARI KARTTAN SONRA ENDİŞELENDİM"

Değişikliğin gerekçesini anlatan Adalı, "Bunun tek bir sebebi var. Saha içindeki bazı olaylara daha yakın olmak, hakemle daha iyi bir diyalog kurmak. İşin açıkçası Galatasaray maçındaki o sarı karttan sonra, inanın ben de çok endişelendim. Oturduk, böyle bir karar aldık. Kendilerine de söyledim Necip de Mert de bu takımın kaptanıdır. Onun için çok fazla konuşmaya değecek bir şey değil bence" diye konuştu.

Galatasaray derbisinde Victor Osimhen ve Emirhan Topçu arasında gerginlik yaşanmıştı. Kalesini terk ederek tartışmaya dahil olan kaleci Mert Günok da sarı kart görmüştü.