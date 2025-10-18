Beşiktaş'te yayıncı kuruluş BeIN Sports'a karşı olan tepkiler devam ediyor. Süper Lig'in 9. haftasında bugün saat 17.00'de Gençlerbirliği ile karşılaşacak siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 1. kanal yerine 2. kanaldan yayınlanmasını ilginç bir şekilde protesto etti.

Kulübün sosyal medyadan yapılan maç anonsunda beIN Sports'un ismi geçirilmedi. Onun yerine televizyon kısmına 'yayıncı kuruluş' ifadesi kullanıldı.

"AYRIMCILIK YAPILMIŞTIR"

Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora da dün yaptığı açıklamada "Yayıncı kuruluş, Futbol A takımımızın Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakayı ikinci kanalından yayınlayacağını kamuoyuna duyurarak, kulübümüze karşı bir defa daha ayrımcılık yapmıştır. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübüdür ve maçları her zaman birinci kanalda yayınlanır. Bunun aksi düşünülemez, hiçbir gerekçe bu durumu haklı çıkaramaz" demişti. Türk futbolunun 'hakemlerden sonra en büyük sorununun yayıncı kuruluş olduğunu' iddia eden Fora şöyle konuşmuştu: "Yayıncı kuruluş, geçmişten bu yana her geçen gün artan bir dozda, maçlarımızda lehimize olan pozisyonların tekrarlarını ısrarla göstermemektedir. Yayıncı kuruluşu kulübümüze karşı takındığı olumsuz tavrından acilen vazgeçmeye davet ediyoruz. Taraftarlarımız müsterih olsun. Beşiktaş'ın hakkını bugüne kadar her platformda savunduk, bundan sonra da tüm gücümüzle savunmaya devam edeceğiz."