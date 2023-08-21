Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu, odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş Belediyesi’nde 33 yıldır çeşitli birimlerde görev yapan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı 55 yaşındaki Ender Topçuoğlu dün odasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

“ACIMIZ BÜYÜK”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat başsağlığı mesajını şu şekilde paylaştı.

“Otuz üç yıldır kurumumuzda üstlendiği her görevde kentimize sayısız hizmetlerde bulunmuş Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcımız Ender Topçuoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 15.00’te Levent Hizmet Binamızın önünde düzenleyeceğimiz törenle Ender Topçuoğlu’nu memleketi Giresun-Şebinkarahisar’a son yolculuğuna uğurlayacağız. Cenazesi 22 Ağustos 2023 Salı günü Giresun Şebinkarahisar Tekışık Camiinde öğle namazına müteakip gerçekleşecektir.”

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