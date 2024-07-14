Beşiktaş belediye başkanı evleniyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş belediye başkanı evleniyor

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile CHP İstanbul İl Kadın Kolu eski Başkanı Yeşim Yankılıç, bu hafta evleniyor.

2019 ve 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı olarak seçilen Rıza Akpolat ile CHP İstanbul İl Kadın Kolu eski Başkanı Yeşim Yankılıç, bu hafta dünya evine giriyor. Çiftin nikah töreni, 21 Temmuz'da Koru Park'ta gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Belediyesi'nin ilçedeki site sakinlerine gönderdiği davet mesajı ise şu şekilde: "Değerli Site Başkanlarımız ve Site Müdürlerimiz, Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat'ın 21 Temmuz 2024 Pazar günü gerçekleşecek nikah törenine Başkanımız sizleri davet etmekten büyük mutluluk duyar. Bu mutlu gününde sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız. Katılım durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Ayrıca Özel Kalem Müdürlüğümüz de katılım durumunuzu teyit etmek için sizleri arayacaktır. Sevgi ve Saygılarımızla..."

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GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

CHP İstanbul İl Kadın Kolları Eski Başkanı Yeşim Yalınkılıç, Rıza Akpolat ile evlilik kararının ardından CHP ile olan tüm organik bağını kesti. Odatv'nin edindiği bilgiye göre, Yalınkılıç bugün görevini devretti. Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre sonucunda Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) genel başkanı olarak seçilen Yalınkılıç, tüzük gereği KA.DER'deki görevi nedeniyle hiçbir siyasi parti üyeliği bulunamayacağı için CHP'den istifa etti.

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