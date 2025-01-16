Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Emniyeti'nde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye getirilecek. 'İhaleye fesat karıştırma' iddiasıyla 4 gün önce gözaltına alınan 40 şüpheli arasında bulunan Rıza Akpolat, sağlık kontrolünün ardından savcılığa çıkarılacak.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize etmesi sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 40 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in işlemlerinin de cezaevinde yapıldığı öğrenildi.

40 şüpheli arasında bulunan Rıza Akpolat, sağlık kontrolünün ardından savcılığa çıkarılacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da, Pazartesi günü 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yazlığında gözaltına alınmıştı.Gözaltı kararı verilen isimler arasında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de yer alıyordu.