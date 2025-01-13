Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sağlık kontrolünden geçiriliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sağlık kontrolünden geçirilmek için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

İstanbul'da, "Aziz İhsan Aktaş" liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edremit'te gözaltına alınan Akpolat sağlık kontrolünden geçirilmek için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

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