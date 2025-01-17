Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

İçişleri Bakanı yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş'ın da aralarında olduğu 8 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

"BU KUMPAS DAVASI BİR İTİBAR SUİKASTİDİR"

Tutuklama kararı sonrası Rıza Akpolat’ın X hesabından, "Bu kumpas davası bir itibar suikastidir. Halka hizmet kavgamız bitmedi, bitmeyecek. Hak, hukuk ve adalet için mücadele eden milyonların öfkesi, sizin karanlık düzeninizi yerle bir edecek!” paylaşımı yapıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen suç örgütün belediye üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize etmek iddiaları kapsamında; suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, rüşvet vermek, ihaleye fesat karıştırmak kapsamında bugün adliyeye getirilmiş olan 39 şüphelinin ifadeleri tamamlanmış olup, soruşturma dosyasında bulunan şüphelilerden suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve Rıza Akpolat dahil 31 kişi tutuklama tedbiri uygulanması talebiyle sevk edilmiştir."

AKPOLAT SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Akpolat, belediye başkanlığı görevinin yanı sıra özel sektörde de faaliyet gösteren bir iş insanı olduğunu belirtti. İfadesinde, belediye iştirak şirketi Beltaş A.Ş.’nin yönetim kurulu üyelikleri, ihaleler ve taşınmaz satış süreçleriyle ilgili detaylı bilgiler verdi. Akpolat, bazı kararların yönetim kurulu tarafından alındığını ve bu süreçlerde şahsi bir müdahalesinin olmadığını ifade etti.

Savcılıkta verdiği ifadede Akpolat şunları söyledi:

Beltaş Yönetim Kurulu Üyelikleri: Akpolat, yönetim kurulu üyeliklerinin atanmasının kendi teklifleri veya ortak akılla gerçekleştiğini belirtti. Ahmet Aktaş’ın yönetim kuruluna seçilmesinin ardından bir gün sonra taşınmaz satış sürecinin başlatıldığını ifade etti.

İhaleler ve Satış Süreçleri: Taşınmaz satışlarının usulsüz olup olmadığına dair bilgisi olmadığını, süreçlerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi. Ayrıca, ihalelerin belediye yönetimi tarafından incelendiğini ve satış kararlarının ilgili kurullar tarafından alındığını belirtti.

Değerleme ve Şartnameler: Taşınmazların değerleme raporlarına dayalı olarak satıldığını ve bu süreçlerin herhangi bir yasa dışılık içermediğini ifade etti. Ancak bazı taşınmazların değerinin altında satıldığı iddialarına ilişkin bilgisinin bulunmadığını dile getirdi.

YOLSUZLUK VE RÜŞVET İDDİALARI

Soruşturma dosyasına göre, Beltaş A.Ş.’ye ait bazı taşınmazların ihale süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bu süreçte rüşvet alındığı iddia ediliyor. İddialar arasında, taşınmazların belirli firmalara değerinin altında satıldığı ve bu firmaların yöneticileriyle bağlantılı olduğu öne sürülen bazı isimler yer alıyor.

Akpolat, bu iddiaları reddederek, “Süreçleri ilgili arkadaşlar yürütüyordu. Benim şahsi bir müdahalem veya çıkar ilişkisi kurmam söz konusu değil” dedi.