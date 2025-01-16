Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi alındı. 4 gündür gözaltındaydı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 13 Ocak'ta babasını Balıkesir'de ziyaretteyken gözaltına alındı.

Akpolat'ın İstanbul'daki ikametgahına da şafak operasyonu düzenlenmişti. Akpolat, günlerce karakolda gözaltında tutulduktan sonra savcılığa sevk edildi.

Karakolda ifadesi alınmayan Akpolat'ın ifadesi alındı.

AKTAŞ’IN EMNİYET SORGUSU 62 SAYFA TUTTU

Soruşturma dosyasının 1 numaralı şüphelisi konumundaki Aziz İhsan Aktaş’ın emniyet sorgusu ise 62 sayfa tuttu.

Teknik takip kararının da olduğu dosyada bir gizli tanığın da olduğu idare ediliyor. Aktaş'ın mal varlığına tedbir konuldu.

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NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ve Esenyurt Belediyesi'ne soruşturma başlatmıştı. Belediye başkanları ve üst düzey yöneticilerin rüşvet alıp ihale yolsuzluğu yaptığı iddia edilmişti.

Halk TV'nin haberine göre CHP, net dille iddiaları reddetmiş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, operasyonun kumpas olduğunu söylemişti.

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CHP'nin rekor oyla kazandığı Beşiktaş'ın Belediye Başkanı Rıza Akpolat da gözaltına alınmıştı. Savcılığın iddialarının odağında da Aziz İhsan Aktaş yer almıştı. Aktaş'ın suç örgütü kurduğu iddia edilmişti. Aktaş'ın TBMM, Yargıtay ve birçok AKP'li belediyelerden ihaleler aldığı ortaya çıkmıştı.

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