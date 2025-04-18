Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında tutuklamalar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Aziz İhsan Aktaş'ın başını çektiği öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği" iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

6 KİŞİYE TUTUKLAMA 6 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da olduğu 6 şüpheli için tutuklama, diğer 6 kişi için ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "belediyedeki ihalelere fesat karıştırmak" iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüphelinin sağlık kontrollerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılıktaki ifadeleri sona erdi.

Aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın da bulunduğu 6 şüpheli tutuklama istemiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.