Beşiktaş Belediyesi'ndeki operasyonda İçişleri Bakan Yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yazlığında jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

"MUHTEMELEN ORADAKİ BİR İŞ İLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINDI"

Rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan kişilerden biri ise İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş olduğu ortaya çıktı. SÖZCÜ, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’a ulaştı.

Aktaş, kardeşinin memur olarak 20 yıldır İBB’de çalıştığını belirterek, “Operasyon kapsamında gözaltına alındığını sabah öğrendim. Muhtemelen oradaki bir iş ile ilgili gözaltına alındı. Şu anda soruşturma gizli olduğu için bizim de bilgimiz yok. Sonuçta kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereğinin yapılması lazım. Konu bundan ibaret, belediye memuru bu çocuk. Oradaki attığı bir imza ile ilgili muhtemelen gözaltında içeriğini biz de bilmiyoruz.” dedi.

Aktaş'ın ayrıca Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı BELTAŞ'ya yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

Aktaş'ın yönetici olduğu BELTAŞ; Kafe işletmeciliği, kültür merkezi, sanat galerileri işletmeciliği, organizasyon, catering hizmetleri, reklam panoları işletmeciliği, otopark işletmeciliği gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.