Beşiktaş Belediyesi'nden sonra CHP'de bir gözaltı daha

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, X hesabı üzerinden 'SEYYAR GİYOTİN’in Anatomisi: Akın Gürlek' başlıklı tweet nedeniyle gözaltına alındığı iddia edilmişti. Son olarak Aydın'ın Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğü belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı ise gözaltına değil, ifadeye çağrıldığını vurguladı.

CEM AYDIN GÖZALTINA ALINDI İDDİASI

CHP Gençlik Kolları'nın akşam saatlerinde X hesabı üzerinden 'SEYYAR GİYOTİN’in Anatomisi: Akın Gürlek' başlıklı tweette yer alan video paylaşımında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı, Akın Gürlek'le alakalı attığı tweet nedeniyle soruşturma başladığını belirtti. Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı. Aydın'ın evinde de arama yapıldığı öğrenildi. Ayrıca Başsavcılık, Aydın'ın gözaltına değil, ifadeye çağrıldığını aktardı.

SEYYAR GİYOTİN’in Anatomisi: Akın Gürlek pic.twitter.com/LPWpNj87F2 — CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) January 19, 2025

CHP'Lİ 2 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda ise CHP'li Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Diğer aylarda ise CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklanmıştı.

BAŞARIR'DAN SERT AÇIKLAMALAR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bir tweet nedeniyle gözaltına alındığını belirtirken, "Sen Sabah saatlerinde neden Gençlik Kolları Başkanı'nı içeri alıyorsun. Sen bizi korkutacak adam mısın?" ifadeleri ile sert açıklamalarda bulundu.