Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik ihale soruşturması Elazığ'a uzandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ Belediyesi'ndeki ihalelere ilişkin soruşturmayı genişleterek Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi. Yazıda, belediyenin ihalelerinin incelenmesi için dosya ve evraklar talep edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İDDİASI VE ŞÜPHELİ İHALE

Ekol TV'nin haberine göre, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşlerine ait şirketin, Elazığ Belediyesi'nden aldığı temizlik ihalesiyle ilgili suç duyurusu yapılmıştı. İhalenin 539 milyon 915 bin liraya verildiği, ancak gerçek bedelin çok üzerinde olduğu ve daha ucuza hizmet verebilecek firmaların engellendiği iddia edildi.

16 DOSYA İLE İLGİLİ EVRAK TALEP EDİLDİ

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilen suç duyurusu sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili 16 dosya ve evrakın gönderilmesini talep etti. Soruşturma kapsamında incelemeler sürüyor.