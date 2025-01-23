Beşiktaş Belediyesi'nin Başkan Vekili seçildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından Başkan Vekili görevine Ömer Rasim Şişman seçildi.

İstanbul'da belediye başkanları ve belediyelerin yöneticilerine rüşvet verilerek ihalelerin organize edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 17 Ocak'ta tutuklanmıştı. Akpolat tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.

İstanbul Valiliği yerine gelecek başkan vekilinin belediye meclisinde seçileceğini belirtmişti. Tamamı CHP'lilerden oluşan Belediye Meclis Üyeleri, bugün saat 14.00'te Akpolat'ın yerine belediye başkan vekili seçmek için bir araya geldi. Yapılan seçimde Rasim Şişman Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekilliği'ne getirildi.

ÖMER RASİM ŞİŞMAN KİMDİR?

1991 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü dereceyle bitirdi. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme bölümünde yüksek lisans yaptı.

Halihazırda Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) başkanlığını yürüten Şişman uzun yıllar boyunca CHP'de çeşitli görevlerde bulundu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Beşiktaş’tan Beşiktaş ve İBB meclis üyesi olarak seçilen Şişman ayrıca İBB meclisi CHP grup sekreterliği görevine devam ediyor.