Beşiktaş bilet fiyatlarını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş bilet fiyatlarını açıkladı

Beşiktaş Kulübü futbol takımının yeni sezondaki maçlarının bilet fiyatlarını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, yeni sezonda futbol takımının maçlarının bilet fiyatlarını internet sitesinden açıkladı.

Açıklama şöyle:

"2024-25 sezonu Trendyol Süper Lig’in ilk yarısında oynanacak olan karşılaşmalarda ve UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmasında uygulanacak olan bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.

Derbi karşılaşmalarında ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynanacak olan karşılaşmaların bilet fiyatları karşılaşmanın oynanacağı hafta açıklanacaktır.

Bilet Fiyatları

Loca 162: 22.000 TL
Loca 152: 19.000 TL
VIP 101-126: 14.000 TL
VIP 100: 16.000 TL
Doğu Alt 115-116 Blok: 4.750 TL
Batı Alt 102-125 Blok: 4.750 TL
Doğu Alt 114-117 Blok: 4.250 TL
Batı Alt 103-124 Blok: 3.750 TL
Doğu Alt 113-118 Blok: 3.750 TL
Batı Üst 430-401 Blok: 3.500 TL
Batı Üst 429-402 Blok: 3.000 TL
Batı Üst 428-403 Blok: 2.600 TL
Doğu Üst Tüm Bloklar: 2.100 TL
Güney Alt Tüm Bloklar: 975 TL
Güney Üst Tüm Bloklar: 950 TL
Kuzey Alt Tüm Bloklar: 950 TL
Kuzey Üst Tüm Bloklar: 900 TL"

Son Haberler
İndirim yapan bakkal neredeyse canından oluyordu Kafasına tüp attı Yaşam
İndirim yapan bakkal neredeyse canından oluyordu Kafasına tüp attı
Evini arabasını yakıp intihar etmek istedi Gündem
Evini arabasını yakıp intihar etmek istedi
Sakarya’da eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı Yerel Haberler
Sakarya’da eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı
Bu sene kış gelmeyecek mi diyenler dikkat! Bu hafta boyunca... Gündem
Bu sene kış gelmeyecek mi diyenler dikkat! Bu hafta boyunca...
Arda Güler küçük dilini yutturdu Spor
Arda Güler küçük dilini yutturdu
Yedi ayın ardından bir ilk. TÜİK açıkladı Ekonomi
Yedi ayın ardından bir ilk. TÜİK açıkladı
İran’dan Avrupa’ya rest Dünya
İran’dan Avrupa’ya rest