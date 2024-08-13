Beşiktaş bilet fiyatlarını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, yeni sezonda futbol takımının maçlarının bilet fiyatlarını internet sitesinden açıkladı.

Açıklama şöyle:

"2024-25 sezonu Trendyol Süper Lig’in ilk yarısında oynanacak olan karşılaşmalarda ve UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmasında uygulanacak olan bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.

Derbi karşılaşmalarında ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynanacak olan karşılaşmaların bilet fiyatları karşılaşmanın oynanacağı hafta açıklanacaktır.

Bilet Fiyatları

Loca 162: 22.000 TL

Loca 152: 19.000 TL

VIP 101-126: 14.000 TL

VIP 100: 16.000 TL

Doğu Alt 115-116 Blok: 4.750 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 4.750 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 4.250 TL

Batı Alt 103-124 Blok: 3.750 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 3.750 TL

Batı Üst 430-401 Blok: 3.500 TL

Batı Üst 429-402 Blok: 3.000 TL

Batı Üst 428-403 Blok: 2.600 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 2.100 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 975 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 950 TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 950 TL

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 900 TL"