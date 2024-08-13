Beşiktaş bilet fiyatlarını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, yeni sezonda futbol takımının maçlarının bilet fiyatlarını internet sitesinden açıkladı.
Açıklama şöyle:
"2024-25 sezonu Trendyol Süper Lig’in ilk yarısında oynanacak olan karşılaşmalarda ve UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmasında uygulanacak olan bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.
Derbi karşılaşmalarında ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynanacak olan karşılaşmaların bilet fiyatları karşılaşmanın oynanacağı hafta açıklanacaktır.
Bilet Fiyatları
Loca 162: 22.000 TL
Loca 152: 19.000 TL
VIP 101-126: 14.000 TL
VIP 100: 16.000 TL
Doğu Alt 115-116 Blok: 4.750 TL
Batı Alt 102-125 Blok: 4.750 TL
Doğu Alt 114-117 Blok: 4.250 TL
Batı Alt 103-124 Blok: 3.750 TL
Doğu Alt 113-118 Blok: 3.750 TL
Batı Üst 430-401 Blok: 3.500 TL
Batı Üst 429-402 Blok: 3.000 TL
Batı Üst 428-403 Blok: 2.600 TL
Doğu Üst Tüm Bloklar: 2.100 TL
Güney Alt Tüm Bloklar: 975 TL
Güney Üst Tüm Bloklar: 950 TL
Kuzey Alt Tüm Bloklar: 950 TL
Kuzey Üst Tüm Bloklar: 900 TL"