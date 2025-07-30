Beşiktaş biletini bile almış! Transfer itirafı

Brezilyalı oyuncu Emerson Royal Beşiktaş ile anlaşmıştı. Ancak oyuncu son anda ülkesinin takımı Flamengo'ya transfer oldu. Emerson siyah beyazlı ekibe transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı.

"BEŞİKTAŞ İÇİN BİLETİM ALINMIŞTI"

Sambacı futbolcu, "Beşiktaş'la görüşme halindeydim, hatta biletim bile alınmıştı. Ama menajerim bana Flamengo'nun ilgisinden bahsetti." dedi. Projeden etkilendiğini dile getiren Emerson, "Projeyi anlattılar, her şey çok hızlı gelişti, bir gecede oldu bitti. Flamengo'nun teklifini aldığımda kararım para için değil, proje içindi. Hiç tereddütsüz kabul ettim. Bu formayı giymek, hep hayalini kurduğum çok büyük bir fırsat." ifadelerini kullandı.