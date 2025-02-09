Beşiktaş bir transferi daha bitirmek istiyor: Görüşmeler başladı

Ara transfer döneminin suskun takımlarından Beşitkaş, ilk takviyesini Keny Arroyo ile yapmıştı. Siyah-beyazlılar, Arroyo'nun ardından bir transferi daha noktalamaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş'ın hedefindeki isim Florian Neuhaus.

Siyah-beyazlılar, Florian Neuhaus'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için Mönchengladbach ile görüşmelere başladı.

27 yaşındaki Neuhaus'un Mönchengladbach ile 2026-27 sezonu sonuna kadar kontratı bulunuyor.

Deneyimli orta saha oyuncusu bu sezon ligde ve kupada toplam 9 maça çıkıp 247 dakika süre alabildi.