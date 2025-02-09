Beşiktaş bir transferi daha bitirmek istiyor: Görüşmeler başladı

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Beşiktaş bir transferi daha bitirmek istiyor: Görüşmeler başladı

Ara transferde ilk hamlesini Arroyo ile yapan Beşiktaş, sıradaki imzayı bir orta saha oyuncusuna attırmak için harekete geçti. Siyah beyazlılar, Mönchengladbach forması giyen Neuhaus için görüşmelere başladı.

Ara transfer döneminin suskun takımlarından Beşitkaş, ilk takviyesini Keny Arroyo ile yapmıştı. Siyah-beyazlılar, Arroyo'nun ardından bir transferi daha noktalamaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş'ın hedefindeki isim Florian Neuhaus.

Siyah-beyazlılar, Florian Neuhaus'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için Mönchengladbach ile görüşmelere başladı.

27 yaşındaki Neuhaus'un Mönchengladbach ile 2026-27 sezonu sonuna kadar kontratı bulunuyor.

Deneyimli orta saha oyuncusu bu sezon ligde ve kupada toplam 9 maça çıkıp 247 dakika süre alabildi.

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