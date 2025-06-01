Beşiktaş, Bodrum FK karşısında

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Beşiktaş, Bodrum FK karşısında

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısını siyah beyazlılar 3-0 önde kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bodrum FK ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maçı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Bodrum FK: Sousa, Ege, Herelle, Ajeti, Cenk, Ahmet, Fredy, Brazao, Seferi, Dimitrov, Puşçaş.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva, Mustafa.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

5.dakikada Mustafa'nın çevirdiği topu kaleci Sousa kontrol ederek tehlikeyi önledi.

11.dakikada Ege'nin çaprazdan sert vuruşunu Mert çıkardı.

12.dakikada Muçi'nin pasında kaleci Souza'nın sektirdiği topu Mustafa Hekimoğlu topu ağlara gönderdi 1-0 Bu Mustafa'nın ilk Süper Lig golü oldu.

27.dakikada Paulista'nın indirdiği topta Gedson Fernandes topu kafayla ağlara gönderdi 2-0 Süper Lig'de Gedson Fernandes'in kafayla attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

45+1.dakikada Masuaku'nun pasında Mustafa topu ağlara gönderdi 1-0 . Bu aynı zamanda Süper Lig'de atılan 1000. gol

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