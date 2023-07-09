Beşiktaş bu hafta transferi açıklıyor

Nathan Redmond'un Beşiktaş'taki geleceği belli olurken Siyah - Beyazlıların bu hafta içinde 2 yeni ismi resmen açıklaması bekleniyor.

Beşiktaş bu hafta transferi açıklıyor

İngiliz futbolcu, hafta başında siyah beyazlılara kararını bildirecek. Siyah beyazlılarda stoper transferinin de yakın zamanda tamamlanacağı öğrenildi.

Sözleşmesi sona eren İngiliz futbolcu, sezonun bitmesinden bu yana yönetimle görüşmelere devam ediyordu.

TRT Spor'un haberine göre 29 yaşındaki oyuncu, hafta başında siyah beyazlılara kararını iletecek.

Redmond, Beşiktaş'ta kalmayı kabul etmesi halinde takımın Almanya kampına katılacak.

İngiliz futbolcu, geçen sezon siyah beyazlılarla tüm kulvarda 28 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandıran Redmond, 6 da gol pası verdi.

Diğer yandan Beşiktaş'ta, stoper transferinin de yakın zamanda tamamlanacağı öğrenildi. Amartey ile her konuda anlaşan siyah beyazlılar, oyuncuyu bekletirken; Lyanco konusunda da girişimler sürüyor.

Brezilyalı stoper için Southampton’a yaptığı teklifi yükselten Beşiktaş, İngiliz ekibinden cevap bekliyor.

Hafta başında bu 2 isimden birinin transferinin açıklanması bekleniyor.

Siyah beyazlılarda, iki oyuncunun da alınması da gündemde.

Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmamalı Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmamalı
Polonya Cumhurbaşkanı Ukrayna'da Dünya
Polonya Cumhurbaşkanı Ukrayna'da
Sağanak yağış nedeniyle cami sular altında kaldı Yaşam
Sağanak yağış nedeniyle cami sular altında kaldı
Zonguldak-İstanbul yolu ulaşıma kapandı Yaşam
Zonguldak-İstanbul yolu ulaşıma kapandı
Shea yağının faydaları neler? Shea yağı neye iyi gelir? Keşfet
Shea yağının faydaları neler? Shea yağı neye iyi gelir?
Dereler yollara taştı Yaşam
Dereler yollara taştı
Kanyon’da mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı Yaşam
Kanyon’da mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı