Beşiktaş bu hafta transferi açıklıyor

İngiliz futbolcu, hafta başında siyah beyazlılara kararını bildirecek. Siyah beyazlılarda stoper transferinin de yakın zamanda tamamlanacağı öğrenildi.

Sözleşmesi sona eren İngiliz futbolcu, sezonun bitmesinden bu yana yönetimle görüşmelere devam ediyordu.

TRT Spor'un haberine göre 29 yaşındaki oyuncu, hafta başında siyah beyazlılara kararını iletecek.

Redmond, Beşiktaş'ta kalmayı kabul etmesi halinde takımın Almanya kampına katılacak.

İngiliz futbolcu, geçen sezon siyah beyazlılarla tüm kulvarda 28 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandıran Redmond, 6 da gol pası verdi.

Diğer yandan Beşiktaş'ta, stoper transferinin de yakın zamanda tamamlanacağı öğrenildi. Amartey ile her konuda anlaşan siyah beyazlılar, oyuncuyu bekletirken; Lyanco konusunda da girişimler sürüyor.

Brezilyalı stoper için Southampton’a yaptığı teklifi yükselten Beşiktaş, İngiliz ekibinden cevap bekliyor.

Hafta başında bu 2 isimden birinin transferinin açıklanması bekleniyor.

Siyah beyazlılarda, iki oyuncunun da alınması da gündemde.