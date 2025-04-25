Beşiktaş bu sezon bir ilki gerçekleştirdi

Kaynak: İHA
Beşiktaş bu sezon bir ilki gerçekleştirdi

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de ilk 5 gollü galibiyetini Hatayspor karşısında elde etti.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor’u 5-1 mağlup etti. Henüz maçın 20. dakikasında 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, 36. dakikada Immobile’nin golüyle soyunma odasına 1-1’le girdi.
İkinci yarında etkili bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, rakibini farklı mağlup etmeyi başardı.

BU SEZON İLK KEZ 5 GOL ATTI

Kartal, bu sezon ligde bir ilke de imza atmış oldu. Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda ilk kez 5 gollü bir galibiyete imza attı.

Ligde ilk kez taraftarına 5 gol izleyen Kara Kartal, sezon başında oynanan Süper Kupa’da ve UEFA Avrupa Ligi’nde ise bunu daha önce başarmıştı. Sezona 5-0’lık Süper Kupa zaferiyle başlayan Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off aşamasında ise Lugano’yu evinde 5-1’le geçmişti.

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