Beşiktaş büyük çöküşe son vermek istiyor. Rakip: Hatayspor

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş büyük çöküşe son vermek istiyor. Rakip: Hatayspor

Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasının kapanış gününe Hatayspor’a konuk olacak. Siyah beyazlılar, deplasmanda galip gelerek büyük çöküşe son vermek istiyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.

Son haftalarda sergilediği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Ligin 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 4 karşılaşmada ise 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Ernest Muçi, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai, sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile.

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Bamgboye, Rui Pedro, Fernandes, Aboubakar.

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