Beşiktaş büyük krizden galibiyetle çıkabilecek mi? İşte muhtemel 11’ler

Tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv’e karşı mücadele edecek. Tüpraş Stadı’nda oynanması gereken maç UEFA yetkilileri ve kulüplerin görüşmesi sonrası Macaristan’ın Debrecen kentinde oynanacak. Karşılaşma seyircisiz oynanacak.

Salı gecesinden bu yana yönetim krizi yaşayan siyah beyazlıların maça konsantre olabilip olamayacağı merak konusu oldu. Öte yandan İsrail temsilcisine karşı alınacak olası bir mağlubiyette Teknik Direktör van Bronkhorst ile yolların ayrılması bekleniyor.

Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor.



UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 takımın mücadele ettiği ligde 35. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ’TA TEK EKSİK MUÇİ

Beşiktaş'ta Ernest Muçi karşılaşmada forma giyemeyecek.



Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi devam eden Muçi, karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan Immobile, Göztepe mücadelesinin ikinci yarısında oyuna dahil oldu. 2024-2025 sezonunda topla 17 karşılaşmada sahaya çıkan İmmobile, 12 gol atma başarısı gösterdi. Maccabi Tel Aviv karşısında siyah-beyazlıların en önemli kozu İtalyan golcü olacak.

Karşılaşmada sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.



Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lamkin, Stojic, Shlomo, Davidzada, Kanichowsky, Sissokho, Patati, Peretz, Madmon, Turgeman.

BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş beşinci maçına İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında çıkıyor. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.