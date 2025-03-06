Beşiktaş Çarşı grubundan Sabri Sarıoğlu’na flaş tepki

U19 Milli Takımı Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu’nun forvet tercihi tepki çekti. Sarıoğlu, Beşiktaş forması ile U19 Gelişim Ligi’nde çıktığı 25 maçta 14 gol atan Adnan Karahisar’ı kadroya almadı.

Sarıoğlu’nun forvetteki tercihi tartışmaları beraberinde getirdi.

Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı, Sabri Sarıoğlu’nun genç golcü Adnan Karahisar’ı kadroya almamasına dikkat çeken bir şekilde tepki gösterdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İLAN!



Futbolculuk kariyerinde hem teorik hem de pratikte yakaladığı kalın çizgisiyle gözleri kamaştıran, toplu ve topsuz yaptığı hareketlerle hafızalara kazınan, milyonların dilinde pelesenk olmuş ve ancak kimsenin fark edemediği gizli özelliklere sahip, TFF yetkililerinin U19 Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirdiği Sabri Sarıoğlu için teknik yapısına uygun forvet oyuncuları arıyor!



Sabri Sarıoğlu, gizli forvet oyuncularına büyük fırsatlar sunacak!



Aranan Özellikler:

＊Oscar ödüllü (Futbol sahasında ters takla performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmiş.)

＊Atomu parçalayan (Güçlü ve etkili olmasa da, fiziksel olarak üste çıkacak.)

＊Genç ve dinamik (U19 Milli Takım Teknik Direktörünün hedeflerine katkı sağlayabilecek.)

＊Şutu taca atmak...

＊Çok gizli santrafor (TÜRLÜ Futbolun inceliklerini bilen, savunmanın arkasında tehlikeli olan ancak bunu çok gizli bir şekilde yapan.)



Fırsat, yeteneklerinizi göstermeniz için burada!



Yukarıda belirtilen özelliklere sahip genç yetenekler, başvurularını iletmek için lütfen TFF ile iletişime geçsin.



(*)Ayrıca, Sabri Sarıoğlu tarafından yapılacak mülakata katılacaklardır.

Başvurularınızı bekliyoruz!"