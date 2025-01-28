Beşiktaş Cengiz Ünder için harekete geçti: İşte yaptıkları teklif

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Beşiktaş Cengiz Ünder için harekete geçti: İşte yaptıkları teklif

Beşiktaş ara transferde Cengiz Ünder’i kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah beyazlıların yaptığı teklif ortaya çıktı.

Ara transferde kadrosuna kanat oyuncusu katmak isteyen Beşiktaş sürpriz bir isim için teklif yaptı. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe’de forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz Ünder için harekete geçti.

Beşiktaş’ın milli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için teklif verdiği öğrenildi. Teklifte satın alma opsiyonunun da bunduğu belirtiliyor. Siyah beyazlıların 27 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştıkları ve Fenerbahçe’den yanıt bekledikleri gelen haberler arasında yer alıyor.

Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş, Cengiz Ünder'e 1,5 yıllık için toplam 4 milyon euro ödeyecek. Siyah-beyazlılar, 1,5 yıl sonunda isterse opsiyonu kullanabilecek.

Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta süre bulan Cengiz Ünder, 161 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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