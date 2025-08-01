Beşiktaş Cerny'den vazgeçmiyor!

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Cerny'den vazgeçmiyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalamayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına yeniden hız verdi. Siyah-beyazlılar, daha önce girişim yaptığı ancak olumsuz sonuç aldığı Çek kanat oyuncusu Cerny için bir kez daha devreye girdi.

Avrupa'da Shaktar Donetsk'e elenilmesiyle birlikte Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Kanat mevkisinde sıkıntı çeken siyah-beyazlılar'da Wolfsburg oyuncusu Vaclav Cerny için ısrar sürüyor.

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BEŞİKTAŞ CERNY İÇİN BİR KEZ DAHA MASAYA OTURDU

Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Vaclav Cerny için yeni bir teklif yapıldığı ortaya çıktı. Yönetimin, 27 yaşındaki oyuncu için Wolfsburg'la yeniden masaya oturduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ın Çek futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağlamak istediği öğrenildi.

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