Beşiktaş Chamberlain'e kavuşuyor. Geliş saati belli oldu

Beşiktaş'ın uzun süre gündeminde olan Alex Oxlade Chamberlain, İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş Chamberlain'e kavuşuyor. Geliş saati belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Geçtiğimiz sezonu üçüncü tamamlayan ve bu sezon üç kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Beşiktaş, İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Dün İstanbul'a gelmesi planlanan ancak uçağı 3 saat rötar yapan Alex Oxlade-Chamberlain'in Türkiye'ye geliş saati belli oldu.

Bein Sports'un haberine göre; Alex Oxlade-Chamberlain bugün saat 16:30'da İstanbul'a gelecek.

Anlaşma sağlanması durumunda sağlık kontrollerinden geçecek olan Alex Oxlade-Chamberlain, ardından kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Geçtiğimiz sezonu Liverpool'da tamamlayan Chamberlain, 13 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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