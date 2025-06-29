Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'dan sol bek David Jurasek’i satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında profesyonel futbolcu David Jurasek’in satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Benfica kulübüyle anlaşmaya varmıştır. David Jurasek’e Beşiktaşımıza hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.

Geçen sezon Alman ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Çek futbolcu, 22 maçta görev yaptı.

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