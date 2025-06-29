Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattı

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında profesyonel futbolcu David Jurasek’in satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Benfica kulübüyle anlaşmaya varmıştır. David Jurasek’e Beşiktaşımıza hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.
Geçen sezon Alman ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Çek futbolcu, 22 maçta görev yaptı.
Beşiktaşımıza hoş geldin David Jurasek! ????#WelcomeJurasek | #BurasıBeşiktaş pic.twitter.com/0RBoXXe9Vs— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 29, 2025