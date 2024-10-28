Beşiktaş dayanamadı. Maç bitmeden paylaştı

Süper Lig'de Beşiktaş, 10. hafta maçında Galatasaray'la karşı karşıya geldi.
Beşiktaş derbi oynandığı sırada mücadelenin hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.
Beşiktaş, ilk yarıda faul bekledikleri pozisyonları paylaşarak, 'Rams Park'ta ilk yarının özeti!' ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, RAMS Park'ta oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ile başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa ekibi Olimpik Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Muçi'yi yedeğe çekti. Hollandalı teknik adam, bu ismin yerine milli futbolcu Semih Kılıçsoy'u, Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirdi.